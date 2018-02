Große Freude bei Adam Levine (38) und Behati Prinsloo (28): Sie sind zum zweiten Mal Eltern einer Tochter geworden! Im September 2017 ließ die Model-Mama die Baby-Bombe platzen: Ihr Töchterchen Dusty Rose (1) wird bald eine große Schwester sein. Ihre zweite Schwangerschaft feierte die blonde Beauty mit zahlreichen süßen Babybauch-Pics. Und nun ist es endlich so weit: Die Laufstegschönheit und der Maroon 5-Sänger können laut E! News ihr Nesthäkchen in die Arme schließen. Details behalten die stolzen Eltern noch für sich – trotzdem ist der Name ihres Sprösslings schon bekannt: Geo Grace!