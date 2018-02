Erste Details zur Traumhochzeit! September 2018 ist es endlich so weit: Star-Designer und TV-Liebling Guido Maria Kretschmer (52) wird seinen Schatz Frank Mutters heiraten. Ursprünglich hieß es, dass sich die Turteltauben auf Mallorca das Jawort geben würden – doch diese News ist nicht mehr aktuell! Der Shopping Queen -Star und sein Traummann haben sich für eine andere Hochzeits-Location entschieden – und diese Wahl ist nun endgültig!

Der Fashion-Experte ist seit über 30 Jahren mit seinem Mr. Right zusammen – trotzdem wirkt Guido immer noch verliebt wie am ersten Tag: "Frank ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist und je passieren wird." Ihre Liebe besiegelten sie bereits 2012 mit einer eingetragenen Partnerschaft – nun soll der gemeinsame Gang zum Traualtar folgen.