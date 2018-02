Das moderne Model trägt Farbe unter der Haut. Seit ein paar Wochen stolzieren wieder die mehr oder weniger erprobten Laufsteg-Girls bei Germany's next Topmodel über den Catwalk und stellen sich den Blicken von Heidi Klum (44). Dieses Jahr gibt es jedoch einen besonderen Hingucker bei den Anwärterinnen: die vielen Tattoos. Noch nie gab es so viele tätowierte Mädels bei GNTM wie in dieser Staffel!