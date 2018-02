Sie lässt alle Hüllen fallen! Nachdem Cathy Lugner (28) sich 2016 von Ex Richard Lugner (85) hat scheiden lassen, will es mit der Liebe einfach nicht klappen. Nun will die junge Mutter auf eine ganz ungewöhnliche Methode ihren Mister Right finden. Sie sucht ihren Partner bei "Naked Attraction". Bisher wurde noch gemunkelt, wie weit die Blondine sich dabei selbst entblättern wird. Jetzt ist klar: Sie überlässt nichts der Fantasie!

In einer Pressemitteilung verriet das Ex-Playmate, was sie an dieser TV-Erfahrung so fasziniert hat: "Körperliche Anziehung in einer Partnerschaft ist superwichtig. Mein neuer Partner muss nicht unbedingt wie Meister Proper aussehen. Aber irgendwas muss er haben, was mich fesselt – zum Beispiel schöne Augen.“ Wie das Flirten ganz ohne Kleidung funktioniert, erfahren die Zuschauer immer montags um 22:15 Uhr bei RTL II.