Shitstorm für Herzogin Kate (36)! Für die BAFTA-Awards hat sich wieder mal das Who's who der internationalen Filmwelt in London getroffen. Neben vielen Kinostars gab es dabei in diesem Jahr auch royale Unterstützung: Prinz William (35) und seine Kate gaben sich die Ehre. Doch leider fiel die sonst so elegante Adlige an diesem Abend eher negativ auf: Sie widersetzte sich dem Dresscode und trug als Einzige kein Schwarz!