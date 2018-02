Setzt ihm das Glück seiner Exfreundin zu? Vor etwa zehn Monaten haben sich Kylie Jenner (20) und Tyga (28) nach einer langen On-Off-Beziehung getrennt. Die Trauerphase hielt bei dem jüngsten Kardashian-Jenner-Familienmitglied allerdings nicht lange an. Nur kurz nach dem Liebesaus kam sie mit Rapper Travis Scott (25) zusammen – die zwei sind am 1. Februar sogar schon Eltern einer kleinen Tochter geworden! Ein Instagram-Post zum Tag der Liebe lässt jetzt darauf schließen, dass all das nicht spurlos an Tyga vorbeiging: "Fröhlichen Valentinstag. Liebe ist nicht einfach, aber sie bedeutet einfach alles."