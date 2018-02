Seit Ende der 90er-Jahre ist Eminem (45) nicht mehr aus der Hip-Hop-Szene wegzudenken! Mit "Rap God" hielt der als Marshall Bruce Mathers III. geborene US-Amerikaner sogar lange Zeit den Weltrekord für die meisten Worte in einem Song. Und genauso schnell, wie der Künstler rappen kann, verfasst er offenbar auch seine Texte. Doch beim Schreiben liebt es Slim Shady klassisch: Auch im 21. Jahrhundert greift der Songwriter noch immer auf Zettel und Stift zurück!

Trotz technischem Fortschritt wie Smartphones und Co. hält Eminem seine kreativen Einfälle heute wie damals auf Notizzetteln fest. Der Grund: "Ich kann meine Ideen auch im Handy sammeln, aber Stift und Papier sind für mich besser, weil ich meine Ideen direkt sehen kann", verriet der 45-Jährige kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Diffus. "Ich muss nicht erst zwei Stunden auf dem Handy herumscrollen und suchen." In seinem Büchlein könne er sich hingegen immer merken, auf welcher Seite er eine bestimmte Textzeile notiert hat.