Beim Bachelor geht es jetzt in die ganz heiße Phase! Nur noch fünf Ladys kämpfen am Mittwoch um die Gunst von Rosenkavalier Daniel Völz. In Texas geben Kristina, Carina, Jessica, Svenja und Janine Christin noch mal Gas, wollen den Junggesellen von sich überzeugen. Doch für eine der Damen hat es nicht gereicht – sie muss sich während eines Gruppendates vom Traum der letzten Rosen verabschieden!

Jessica Neufeld, Teilnehmerin bei "Der Bachelor"

Für die hübsche Blondine Jessica ist das Abenteuer Bachelor vorbei. Kurz vor den Home-Dates mit Daniel muss die junge Frau aus Hannover ihre Koffer packen. Dabei hatten die zwei noch in Florida ein romantisches Date in einem Diner, sogar eine Videobotschaft ihrer Eltern wurde Jessica präsentiert. Bei einem Gruppendate nimmt sich Daniel die 23-Jährige zur Seite und verkündet ihr unter vier Augen seine Entscheidung: "Wenn es bei beiden von den Gefühlen nicht reicht, dann muss man sich verabschieden. [...] Ich glaube, der Funke ist bei uns beiden nicht übergesprungen." Jessica schien jedoch nicht besonders traurig, auch bei ihr haben sich keine Gefühle für den gebürtigen Berliner entwickelt.

Daniel Völz und Jessica Neufeld bei "Der Bachelor"

Jetzt kämpfen nur noch vier Frauen um die begehrte Blume. Doch eine weitere Kandidatin muss die Show noch heute verlassen, denn Daniel kann schließlich nur mit drei Frauen ein echtes Dreamdate haben...

Daniel, Carina, Maxime, Kristina, Jessica, Janine Christin, Samira und Svenja bei "Der Bachelor"

