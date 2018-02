Am 22. Februar erscheint Nadja Abd el Farrags (52) neue Biografie Achterbahn. In dem Buch spricht die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (64) schonungslos über ihren Alkoholkonsum und ihre Leberzirrhose-Diagnose im vergangenen Jahr. Auch über den Tod philosophiert der TV-Star schon: "Eigentlich habe ich keine Angst vor dem Tod, doch das ‘Wie’ wäre schon wichtig. Dahinsiechen bis die Lichter ausgehen, so einen Tod möchte niemand haben." In Zukunft möchte Naddel gesünder leben.



