Wie ernst meinen es die Kandidatinnen der diesjährigen Bachelor-Staffel? Wenn es nach Ex-Bachelorette-Teilnehmer Niklas Schröder geht, dann nicht besonders! Im Interview mit Promiflash verrät der Junggeselle, dass er bereits einige Nachrichten von Teilnehmerinnen bekommen habe – und die wollten was ganz bestimmtes: eine Fake-Beziehung! "Wenn ich ein Bild [...] mit der Dame mache und lade das hoch, da ist die Gerüchteküche natürlich am Brodeln und das wollen die Damen vielleicht. Das klingt ja eher weniger nach ernsten Absichten!



