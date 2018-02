Deshalb also keine Katzen-Power auf dem Let's Dance-Floor 2018! Eine erste Erklärung für ihre Absage an die Tanzshow lieferte Daniela Katzenberger (31) ihren Fans vor wenigen Wochen: Das Immunsystem der Kultblondine sei einfach nicht stark genug für die intensiven Trainingseinheiten und fordernden Choreografien, die sie in der Sendung meistern müsste. Jetzt kommen neue Details ans Licht: Dani soll sogar ein komplettes Sportverbot bekommen haben!

Hannes Magerstaedt / Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei der McDonald's Charity Gala

Anzeige

Im Januar hatte die Frau von Sänger Lucas Cordalis (50) ihre Teilnahme plötzlich abgesagt – dabei sollen die Verträge bereits unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen haben. Nun berichtet Bild: Zwei Ärzte sollen Daniela direkt ein striktes Sportverbot bekommen haben, womit ihr Show-Auftritt nicht mehr zur Debatte stand. Inzwischen gehe es der 31-Jährigen zwar wieder viel besser, die Proben wäre allerdings zu viel für ihre Gesundheit gewesen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Mit dem geplatzten "Let's Dance"-Einsatz muss die Halbschwester von Jenny Frankhauser (25) nun nicht nur auf einen lang gehegten Traum verzichten: Auch mit ihren geliebten privaten Trainings-Einheiten ist nun vorübergehend Schluss! Dabei hatte Daniela ihre Fans im vergangenen Jahr noch mit großem Eifer begeistert – ob als gelenkige Yoga-Mieze oder mit witzigen Einblicken in ihre Workout-Routine.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de