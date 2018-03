Es ist DAS Gerücht des diesjährigen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest! Schlager-Star Julian David (28) soll ein weiteres Mal mit seiner ehemaligen Band voXXclub performen, um am 12. Mai in Lissabon den Sieg für Deutschland zu ersingen. Promiflash traf den Sänger in Berlin bei den 99Fire-Films Awards und fragte nach: Stimmt das? Leider konnte der "Wir sind nie allein"-Performer das nicht bestätigen: "Ich habe leider bis heute nichts gehört. Von daher glaube ich, es wird nichts, aber ich drücke natürlich alle Daumen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de