Schönheits-OP-Flunkerei bei Germany's next Topmodel! Top-50-Kandidatin Soraya Kajevic kommt als Junge auf die Welt. Davon sieht man heute nichts mehr – dank ein paar Helferlein. Im Promiflash-Interview wirft die Tansgender-Lady für uns einen Blick in ihr Beauty-Tagebuch: "Ich habe mit 15 Jahren Hormone genommen. Mit 17 hatte ich meine Geschlechtsumwandlung, mit 17 habe ich mir das erste Mal die Lippen aufgespritzt, mit 18 habe ich mir die Brüste machen lassen." Moment mal: Die Lippen aufgespritzt? In Folge eins der Modelshow behauptet Soraya noch steif und fest das Gegenteil.



