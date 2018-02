Diese Ex-Kandidatin ist einfach zu beschäftigt! Heidi Klum (44) ist wieder im Einsatz: Bereits zum 13. Mal sucht die Powerfrau aktuell nach Deutschlands schönstem Mädchen. Eine, die weiß, wie sich die Germany's next Topmodel-Teilnehmerinnen fühlen, ist Model und Schauspielerin Marie Nasemann (28). 2009 kämpft die Beauty selbst um den Titel – heute verfolgt sie die Show aber nicht mehr, wie sie im Interview mit Promiflash jetzt beim Young ICONs Award in Berlin zugibt: "Ich bin donnerstagabends fast nie zu Hause. Ich verbringe gar nicht so viele Abende vor dem Fernseher."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de