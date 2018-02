Sie konnte das Geheimnis fast bis zum Schluss für sich behalten: Schauspielerin Rachel McAdams (39) soll schwanger sein! Der Star aus romantischen Schmachtfetzen wie "Alles eine Frage der Zeit" und "Wie ein einziger Tag" ist aktuell die Hauptdarstellerin in ihrem eigenen Liebesfilm. Sie und ihr Liebster, Drehbuchautor Jamie Linden, werden zum ersten Mal Eltern – und keiner hat es bemerkt!

WENN Ryan Gosling und Rachel McAdams

Mit ihrem Ex-Freund und Kollegen Ryan Gosling (37) hat Rachel kein Liebes-Glück gefunden – dafür klappt es mit ihrer aktuellen besseren Hälfte umso besser: Die Hollywood-Beauty soll im siebten Monat schwanger sein – das berichteten mehrere Quellen gegenüber E! News. Die mögliche Mama in spe schweigt bisher zu den freudigen Neuigkeiten, auch ein Sprecher der 39-Jährigen äußerte sich noch nicht zu den Gerüchten.

Brian de Rivera Simon/Getty Images Rachel McAdams bei der "Disobedience"-Premiere

Dafür gibt es mehrere Anzeichen, die für eine Schwangerschaft sprechen. Der letzte öffentliche Auftritt der Kanadierin ist fast sechs Monate her. Im September besuchte die Brünette ein Event in Toronto – seitdem fehlt von Rachel jede Spur. Und das, obwohl diese Woche ihr neuer Film "Game Night" Premiere feierte. Was glaubt ihr – ist Rachel wirklich schwanger? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Frederic J. Brown/AFP/Getty Images Rachel McAdams bei der "Doctor Strange"-Premiere

