Ist das ein bisschen zu viel des Guten? In nur zwei Folgen der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel sorgte eine Kandidatin bereits für mächtig Zündstoff: Victoria Pavlas (19). Die Österreicherin zoffte sich vergangenen Donnerstag aufs Übelste mit ihrer eigentlichen BFF Zoe Saip und brachte so einige Zuschauer gegen sich auf. Auch ihr Bewerbungsvideo könnte sie mächtig Sympathiepunkte gekostet haben. Darin gewährt Victoria nämlich einen ausführlichen Einblick in ihr Luxusleben – inklusive einer Fahrt im fetten BMW, Chanel-Goodies und topmoderner Villa. Zu protzig für die Netzgemeinde? Mittlerweile löschte Victoria den Clip nämlich wieder von ihrem YouTube-Channel...



