Damit ist das Thema wohl endgültig erledigt! In der ersten Staffel von Love Island bandelte Chethrin Schulze (25) mit Muskelmann Mike Heiter an. Kurz nach dem Finale scheiterte die Beziehung allerdings – und Mike fand in Ex-Mitkandidatin Elena Miras seine große Liebe. Ein Thema, von dem Chethrin ein für alle Mal genug hat, wie sie gegenüber Promiflash klarstellt: "Hört bitte auf, mich mit diesem Mike in Verbindung zu bringen. Mich nervt das, das ist vorbei und danach folgten auch schon einige andere Männer." Diese Botschaft ist definitiv angekommen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de