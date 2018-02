Muss Rodrigo Alves (34) um sein Leben bangen? Der als "Real Life Ken" bekannte Brite hat bereits 60 Beauty-Eingriffe hinter sich, um seinem Idealbild näher zu kommen. Schon mehrfach waren diese ziemlich riskant. Während er auf dem OP-Tisch allerdings keine Angst zeigt, bereitet ihm ein Trip in sein Geburtsland Brasilien jetzt große Sorgen.

Rocky/WENN Rodrigo Alves in den ITV-Studios in London

Anzeige

17 Jahre lang hat Rodrigo seine alte Heimat nicht mehr besucht, plant aber nun seinen ersten Trip. Im Interview mit Daily Mail erklärte der Blondschopf allerdings, dass ihm nicht ganz wohl bei der Sache sei: "Ich habe Angst um mein Leben, wenn ich dahin zurückgehe, weil das der Ort ist, an dem ich gemobbt und schikaniert wurde, als ich jünger war. Ich werde dort auch noch immer auf Social Media angegriffen." So fühle der 34-Jährige sich sehr unsicher in dem südamerikanischen Land und plane sogar, sich während des Aufenthalts von einem Security-Team beschützen zu lassen.

Splash News Rodrigo Alves in London

Anzeige

Trotz allem hat Rodrigo sich bewusst für seine Reise entschieden. Er wolle seine Großmutter besuchen: "Ich bin fast jeden Tag in den brasilianischen Nachrichten. Ich fliege dort hin, um einiges zu klären und zu zeigen, wer ich wirklich bin."

Splash News Real-Life-Ken Rodrigo Alves

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de