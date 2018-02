Mit diesem Ausmaß hatte sie wohl nicht gerechnet! Als Mitglied des Kardashian-Jenner-Klans hat Kylie Jenner (20) einen enormen Einfluss in den sozialen Netzwerken. Wie stark ihre Macht auf Twitter und Co. aber wirklich ist, scheint der frischgebackenen Mama bisher nicht bewusst gewesen zu sein. Nach einer Neuerung der Snapchat-App wollte sich das TV-Sternchen eigentlich nur bei seinen Fans vergewissern, ob sie das Update genauso blöd finden: Dieser Post ließ die Aktien des Unternehmens in Milliardenhöhe sinken!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Auf Twitter startete Kylie die vermeintlich harmlose Diskussion: "Also, gibt es noch andere, die Snapchat nicht mehr öffnen? Oder bin es nur ich? Das ist so schlecht." Doch ihre Entscheidung, die App ab sofort nicht mehr zu benutzen, war folgenschwerer als gedacht: Kylie trug maßgeblich zum Börsen-Absturz der Betreiberfirma Snap bei. Der Kurs sank zeitweise um rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Letztlich pendelte sich die Aktie auf einen um sechs Prozent schwächeren Wert ein als vor Kylies Post.

Getty Images / Frazer Harrison Kylie Jenner bei den Marie Claire's Image Maker Awards 2017

Anzeige

Nachdem die einstige Snapchat-Queen aber begriff, was sie angerichtet hatte, zeigte sie sich versöhnlich und schrieb: "Ich liebe dich immer noch Snap... Meine erste Liebe." Ob das jetzt noch hilft?

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de