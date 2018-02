Klartext im Germany's next Topmodel-Streit: Die beiden Kandidatinnen Zoe und Victoria (19) sind eigentlich als beste Freundinnen zu Heidi Klums (44) Modelsuche gekommen. Doch mittlerweile hat es heftig zwischen den beiden BFFs gekriselt. In der vergangenen Folge brach dann scheinbar aus dem Nichts ein regelrechter Zickenkrieg aus. Nun sprach Zoe über die Beziehung zu ihrer Freundin und verriet, was wirklich zwischen den Streithähnen vorgefallen ist!

"Unsere Freundschaft wird hier bei der Show hart auf die Probe gestellt", erklärte die Österreicherin im Bild-Interview. Der Grund für diesen plötzlichen Ärger liegt für sie ganz klar auf der Hand: Victoria ist eifersüchtig! "Es gibt Beef zwischen uns, weil ich mich auch ein bisschen mit anderen Mädchen angefreundet habe und es Victoria verletzt hat, dass ich plötzlich mit anderen zusammensitze", lautete die einfache Erklärung der 18-Jährigen. Ganz allein soll ihre Modelkonkurrentin an dem Streit allerdings nicht schuld sein. "Es eskaliert, weil wir beide sehr stur sind!", räumte die Blondine ein.

Ist die Freundschaft der Laufstegschönheiten damit etwa beendet? Für Zoe nicht unbedingt. Sie hat noch Hoffnung auf einen Waffenstillstand in dem Dauerzoff: "Ich glaube schon, dass eine Versöhnung möglich ist, aber mal sehen, wie das klappt.“

