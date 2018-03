Kurvige Ladys wie Ashley Graham (30) und Angelina Kirsch (29) machen es vor: Die Modelwelt tickt curvy! Auch Germany's next Topmodel macht in diesem Jahr erstmals einen Schritt in Richtung heiße Rundungen abseits der Size Zero. Ex-GNTM-Kandidatin Marie Nasemann (28) ist begeistert. "Finde ich super. Ich glaube, das ist ein Markt, der immer mehr funktioniert, wo sich immer mehr tut. Zu Recht!", erzählte die 28-Jährige im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de