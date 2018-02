Ihre Liebe hält schon einige Jahrzehnte! Robert (54) und Carmen Geiss (52) gehören zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Mit ihren Kindern Shania (13) und Davina (14) verzücken sie die Zuschauer in ihrer eigenen Sendung Die Geissens. Seit knapp 24 Jahren ist das Society-Pärchen mittlerweile verheiratet. Doch ihre Beziehung reicht noch weiter zurück – Carmen teilte nun witzige Bilder aus den wilden 80ern mit ihrem Robert!

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss

Anzeige

Via Instagram postete die kultige Blondine jetzt zwei witzige Schnappschüsse mit ihrem Mann – aufgenommen vor Urzeiten. "Momentan wühle ich mal wieder in der Bilderkiste rum. Das macht echt Spaß, die alten Bilder noch mal rauszukramen! Da waren wir Anfang 20 und schon so viele Jahre zusammen", kommentierte die 52-Jährige die Pics. Mit wilder Lockenmähne und einem geblümten Volantkleid posiert sie ganz verliebt auf dem Foto neben ihrem Robert – der grinst lässig an ihrer Seite in die Kamera.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Die Unternehmerin scheint in letzter Zeit des Öfteren mal in Bildern aus ihrer Vergangenheit zu stöbern. Erst vor wenigen Tagen teilte die bessere Hälfte des Selfmademillionärs Throwback-Pics von ihrer Schwangerschaft. Besonders kreativ setzte Carmen damals ihre Babykugel in Szene und ließ ihre Fans jetzt noch mal daran teilhaben.

Facebook / Carmen Geiss Carmen Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de