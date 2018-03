Nugget kann endlich sprechen! Vor etwas mehr als einem Jahr kam Robert Kardashian (30) und Blac Chynas (29) Töchterchen Dream zur Welt. Über ihre Social-Media-Kanäle halten die stolzen Eltern ihre Follower mit Clips und Fotos von ihrem Wirbelwind up to date. Robs neuestes Instagram-Video zeigt jetzt: Dreamy brabbelt und schreit munter vor sich! Der Clip zeigt die Kleine in einem rosafarbigen Strampler und mit lockiger Wuschelmähne in ihrem Kinderbettchen stehend, wie sie ganz laut "Dadaaaa" ruft.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de