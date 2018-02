Zieht es die niederländische Thronfolgerin ins Reich der Mitte? Prinzessin Amalia der Niederlande (14) ist als älteste Tochter von König Willem-Alexander (50) und seiner Frau Maxima (46) nicht nur die zukünftige Königin, sondern auch eine ganz normale Schülerin. Zurzeit geht der adlige Teenager auf ein christliches Gymnasium in Den Haag. Aber vielleicht ja nicht mehr lange. Einem Gerücht zufolge soll Amalia bald ein Internat in China besuchen.

LEX VAN LIESHOUT/AFP/Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima mit ihren drei Töchtern

Anzeige

Schon seit einigen Jahren lernt die Gymnasiastin auf ihrer Schule Chinesisch. Damit wäre sie für ein Leben in dem asiatischen Land bestens gewappnet. Laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf sollte sie das auch sein. Die berichtete jetzt, dass die 14-Jährige bald auf das United World College in der Nähe von Schanghai wechseln soll. Warum der König seine älteste Tochter möglicherweise in die Ferne schickt, ging aus dem Artikel nicht hervor.

Michel Porro/Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia im Garten der Villa Eikenhorst

Anzeige

Der Palast hat dieses Gerücht dementiert. Was spricht dann für einen solchen Umzug? Auf der Internetseite der chinesischen Lehranstalt ist zu lesen, dass ab sofort keine weiteren Schüler aus den Niederlanden mehr angenommen werden. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, um die Prinzessin vor ehrgeizigen und liebestollen Untertanen zu schützen?

Patrick van Katwijk / Getty Images König Willem-Alexander, Königin Maxima und die Prinzessinen Alexia, Amalia und Ariane

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de