Emily Ratajkowski (26) ist plötzlich unter der Haube! Das Model hat am vergangenen Freitag völlig überraschend bekannt gegeben, dass sie dem Produzenten und Schauspieler Sebastian Bear-McClard das Jawort gegeben hat! In ihrer Instagram-Story verriet sie kurz nach der Trauung in einem New Yorker Standesamt:"Ich habe eine Überraschung! Ich habe geheiratet!" Dabei ist die "We Are Your Friends"-Darstellerin erst seit Kurzem von ihrem Langzeit-Freund Jeff Magid getrennt. Zum ersten Mal erwischten Paparazzi die gebürtige Britin und ihren frischgebackenen Ehemann, wie sie am Valentinstag miteinander turtelten.



