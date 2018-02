Und wieder macht der Super-Daddy eine zuckersüße Ausnahme! Seit sieben Jahren ist Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom (41) schon Papa. Der gemeinsame Sohn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (34) ist sein ganzer Stolz – nur selten teilt der Fluch der Karibik-Star Schnappschüsse seines Sprösslings. Jetzt kann sich der Brite aber endlich mal wieder dazu durchringen, die Welt an den Mußestunden mit Söhnchen Flynn teilhaben zu lassen!

ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom

Anzeige

In einem neuen Upload auf Instagram beglückt der braunhaarige Frauenschwarm seine Follower mit einem Foto, das nur so vor Seltenheitswert strotzt: "Eine überaus wichtige Verabredung zum Essen", kündigt Orlando in der Bildunterschrift an. Und siehe da – das besagte Lunch Date hat er tatsächlich mit keinem Geringeren als seinem Sohnemann. Nicht nur ein überaus erfreuter Vati ist auf der Aufnahme zu sehen – auch das strahlende Söhnchen Flynn könnte entzückender nicht aussehen. Und das, obwohl er sein kleines Gesicht hinter einem Glas versteckt!

Instagram / orlandobloom Orlando Blooms Post auf Instagram

Anzeige

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist der Daddy-Day aber noch lange nicht vorbei: Orlando schickt gleich noch ein Pic hinterher: "Gute-Nacht-Geschichten" titelt der Filmstar. Na, wenn da kein herzerwärmender Männertag zu Ende geht!

Collage: -- Flynn und Orlando Bloom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de