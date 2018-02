Jetzt ist es endlich offiziell! Schon seit einiger Zeit munkelten Fans der ehemaligen Bachelorette Anna Hofbauer (29) und dem Verbotene Liebe-Schauspieler Marc Barthel (28), dass die beiden mehr als nur Freunde seien. Mit tückischen Auftritten in den Social-Media-Posts des anderen und kulinarischem Liebes-Wirrwarr ließen die Blondine und der Beau ihre Follower auf heißen Kohlen sitzen. Jetzt ist das Zappeln vorbei: Mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt bekennen sich Anna und Marc zu ihrer Liebe!

Wieso die Turteltauben gerade auf der Premiere des Musicals "Mary Poppins" die Beziehungsbombe platzen lassen? Im Interview mit Promiflash gibt die Beauty zu, dass sie zur Veranstaltung eingeladen wurde und sich kurzerhand dazu entschlossen habe, ihren Liebsten mitzunehmen: "Ich habe ja selbst in vielen Musicals mitgespielt und da wollte ich ihm auch mal ein bisschen meine Welt zeigen", kommt das Starlet gar nicht mehr aus dem Lächeln heraus. Die Strahlefrau verrät aber glatt noch ein Liebes-Detail: Das Duo kenne sich bereits seit dem Herbst – und dabei habe es sofort gefunkt.

Bei all den Schmetterlingen im Bauch wissen die beiden aber nicht einmal, an welchem Datum sie sich in Zukunft offiziell zum Jahrestag beschenken werden. Bei einer Sache sind sich die Turteltauben dagegen sofort einig: Die Hinweise auf ihr Techtelmechtel waren alles andere als geplant!

