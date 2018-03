Juhu! "Blurred Lines"-Star Robin Thicke (40) ist am Donnerstag zum zweiten Mal Papa geworden. Der Musiker teilte jetzt die frohe Botschaft mit seinen Fans auf Instagram. "Am 22. Februar um 13:33 Uhr kam Mia Love Thicke zur Welt. Ich danke Gott und April Love", schrieb der Hottie unter ein Video, in dem er für seine gerade erst geborene Tochter Mia singt.



