Stress beim Reisen? Nicht mit Sara Kulka (27)! Die zweifache Power-Mami urlaubte gerade mit ihrer Familie im sonnigen Mexiko und gönnte sich eine kleine Auszeit von den eisigen Temperaturen in Deutschland. Am Donnerstag musste das Model den Strand aber wieder hinter sich lassen. Auch der lange Flug mit ihren kleinen Töchtern Matilda und Annabell konnte Sara nicht aus der Ruhe bringen: Sie teilte ihre Erfahrungen jetzt mit einem niedlichen Schnappschuss!

Sara Kulka und ihre Töchter Matilda und Annabell am Strand

"Dieses Mal verging der Flug schnell und recht entspannt", schrieb Sara zu einem Instagram-Bild, das sie kuschelnd mit ihren beiden Mädchen im Flieger zeigt. Ihre Kleinste sei die ersten Stunden munter gewesen, während ihre große Schwester friedlich geschlummert habe. Erst als das Flugzeug landete, habe sich ein Minidrama abgespielt: "Annabell ist an ihre Grenzen gekommen und hat geschrien, das erste Mal in fast zehn Stunden." Dennoch sei es für Sara ein relaxter Trip gewesen – trotz Schlafmangels.

Sara Kulka und ihre beiden Töchter

Eine andere Mutter habe jedoch nicht so viel Glück gehabt. Ihr Sohnemann habe fast die ganze Zeit gebrüllt – und seine Mama dafür böse und genervte Blicke der restlichen Fluggäste geerntet. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin habe der Frau mit lieben Worten beigestanden. Das Verhalten der anderen Personen sei für sie ein Unding gewesen. "Bitte, liebe Mitmenschen. Statt die Augen zu rollen, schenkt uns Mamis ein Lächeln, wisst ihr, was das verändern kann für eine überforderte Mama, aber auch für einen selber?", erklärte Sara.

Sara Kulka

