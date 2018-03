Der Zickenkrieg am Germany's next Topmodel-Set dürfte für ihn kein Problem sein. Papis Loveday ist der neue Laufstegcoach am GNTM-Set. Bisher ist noch nicht so viel über den 41-Jährigen bekannt. Doch in einem Interview enthüllt der Modelprofi nun ein pikantes Detail über seine Familie: Er hat sage und schreibe 25 Geschwister! "Mein Vater hat sie mit drei verschiedenen Frauen gezeugt. Meine Mutter hatte sechs Kinder, die anderen Frauen jeweils acht und zwölf", verriet er in einem Gala-Gespräch.



