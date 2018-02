Kitten sie ihre Geschwisterbeziehung Baby Stormi zuliebe? Am 1. Februar erblickte Kylie Jenners (20) und Travis Scotts (25) erstes Töchterchen das Licht der Welt. Mittlerweile ist die Kleine schon fast einen Monat alt. Kylies Halbbruder Brody Jenner (34) hat seine Nichte allerdings noch immer nicht gesehen – weil die zwei ein ziemlich schlechtes Verhältnis zueinander haben. Angeblich will Brody nicht einmal von Kylies Schwangerschaft gewusst haben. Nun versucht er offenbar die Wogen zu glätten!

In Los Angeles erwischten Paparazzi den Reality-TV-Spross jetzt am Flughafen, wie TMZ berichtet. Als die Fotografen ihn fragten, ob er Stormi inzwischen kennengelernt habe, musste der 34-Jährige verneinen. Doch dann erklärte er: "Ich bin mir sicher, dass es bald passieren wird!" Soll das heißen, dass der Sohn von Caitlyn Jenner (68) an einer Geschwister-Reunion arbeitet? Das Männermodel sei auf jeden Fall bereit, den Babysitter für Klein-Stormi zu spielen.

Bis heute streitet Brody eine Familienfehde übrigens ab. Angeblich sei nur der volle Terminkalender des The Hills-Stars schuld an der langen Abstinenz bei seiner Familie. Glaubt ihr, Kylie und Brody werden sich tatsächlich bald treffen? Stimmt ab!

