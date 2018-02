Hat die Bachelor-Kandidatin Carina Spack vielleicht ein bisschen zu viel Shades of Grey geschaut? Die Blondine war in den vergangenen Folgen ein wiederkehrendes Streitthema unter den Liebes-Buhlerinnen. Mit ihrer Venedig-Vietnam-Verwechslung wurde sie in den letzten Sendeminuten zu allem Überfluss auch noch ungewollt zum Zuschauer-Lacher. Jetzt folgt der nächste Fail der Kellnerin: In ihrem Zimmer stand eine verdächtige Spielzeug-Box im Regal.

MG RTL D Carina Spack und Daniel Völz bei "Der Bachelor" 2018

Anzeige

Auf Twitter postete eine aufmerksame Userin einen Screenshot von Carinas Karton, den sie während eines Interviews im Zimmer der 21-Jährigen sichtete: "Ist um Himmels willen keinem aufgefallen, dass Carina da eine pinke Kiste mit der Aufschrift "Toys“ stehen hat?? Was da wohl drin ist?? Ü-Ei-Figuren sicher nicht! Peinlich...!" Schnell wurde die Box zum Gespött im Netz. Doch die Recklinghauserin ließ dieses Gerücht nicht lange auf sich sitzen und klärte in ihrer Insta-Story ihre Follower auf. Es würde sich lediglich Büromaterial in der vermeintlichen Liebes-Schachtel befinden. Sie machte sogar ein Beweisfoto von den darin liegenden Textmarkern. "Man kann auch gerne aus jeder Mücke nen Elefanten machen", dementierte sie weiter.

Instagram / carina_spack Carina Spack, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige

Bislang hat die Finalistin als Einzige eine Nacht mit dem Rosenkavalier Daniel Völz verbracht. So richtige Leidenschaft kam ihrerseits bei der letzten Rosenvergabe jedoch nicht rüber, denn scheinbar lockt sie mehr das gute Wetter als der Dreamboy zu den Dreamdates. Sollte für sie die Liebesreise jedoch enden, mache ihr das auch nicht wirklich was aus: "Mir ist es relativ egal. Ich fahre auch nach Hause."

MG RTL D Carina Spack und Daniel Völz bei "Der Bachelor" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de