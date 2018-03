Premiere! Gewinnt bei Germany's next Topmodel 2018 etwa erstmalig eine Kurvenschönheit? Heidi Klum (44) setzt in der aktuellen Staffel zum ersten Mal auch auf Curvy Models. Pia Riegel (22) und Sarah Sherezade (19) probieren ihr Glück. Aber haben die zwei überhaupt eine Chance auf den Titel? Wenn es nach GNTM-Kandidatin und Ex-Bachelor-Beauty Julia Prokopy (22) geht, nicht: "Also gewinnen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also dass es eine von den beiden Mädels wird. Weil ich denke mir einfach, so im Nachhinein, die werden es megaschwer haben auch Modeljobs zu bekommen", verriet sie im Promiflash-Interview.



