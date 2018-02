Der Knutschbachelor macht seinem Ruf wieder alle Ehre! Noch drei Ladys dürfen um das Herz von Daniel Völz in der diesjährigen Bachelor-Staffel kämpfen. Bevor der Immobilienmakler aber seine letzte rote Rose verschenkt, geht es für die liebeshungrige Truppe zu den Dreamdates nach Vietnam. Kristina Yantsen war die erste Anwärterin, die in den Dating- und – vor allem innigen – Knutsch-Genuss kam.

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen beim Stand-Up-Paddling

Der Bachi hat sich für Kristina ein ganz romantisches Treffen überlegt: Für die Brünette ging es an eine paradiesische Bucht. Nachdem die beiden sich beim Stand-up-Paddling verausgabten, gab es – natürlich – noch superinnige Küsse im kühlen Nass! Bei der Beauty scheint damit wohl tatsächlich das Eis gebrochen: Nach dem Kusskorb-Vorfall durfte der Bachelor endlich bei den Homedates in der vergangenen Woche schon Lippen ansetzen. Kristinas Fazit nach dem neusten Knutsch-Sport-Date: "Zum ersten Mal habe ich komplett vergessen, was um mich herum ist. Ich habe vergessen, in welcher Situation ich bin." Den anstrengenden Tag wollte Daniel aber noch ganz speziell ausklingen lassen: Mit einem anschließenden Candle-Light-Dinner folgte nämlich sogar die Einladung zur Übernachtung!

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen beim Candle-Light-Dinner

Ob Daniel nach diesem Dreamdate schon seine Traumfrau gefunden hat? Auch wenn bei diesen beiden die Funken wohl ganz eindeutig übergesprungen sind, dürfte sich Kristina dennoch nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen: Die Zweisamkeit mit Svenja und Carina empfand der Bachelor nämlich in der vergangenen Folge ebenfalls als etwas ganz Besonderes!

MG RTL D Bachelor-Kandidatinnen Kristina Yantsen, Carina Spack und Svenja von Wrese

