Es knistert bei Kristina und Daniel ! Der Bachelor lädt Kristina Yantsen in der heutigen Folge nun zum ersten Mal zu einem Einzeldate ans Lagerfeuer mit anschließender Jacuzzi-Session ein. Dass zwischen den beiden die Funken sprühen, merkt man den Liebeshungrigen deutlich an. Dennoch bekommt Draufgänger-Daniel heute seine erste Kussabfuhr von der Tänzerin!

"Es war sehr gemütlich und sehr romantisch!", kommentierte die Brünette die kuschelige Date-Situation. Bei einem Heißgetränk am offenen Feuer in der texanischen Nacht wurde aber auch heftig geflirtet – vor allem mit den Augen: "Ich merke unseren Augenkontakt. Ich verstehe schon, dass du das für mich fühlst, was ich auch für dich fühle", säuselte die 24-Jährige dem Bachelor zu. Eigentlich ein deutliches Zeichen von Interesse! Später ging es für die beiden noch in den Whirlpool – natürlich im Kerzenschein. "Es freut mich, dich glücklich zu machen, man sieht es dir an, wie glücklich du bist", verkündete Daniel – und versuchte direkt noch ein wenig mehr auf Tuchfühlung zu gehen.