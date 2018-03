Die perfekte Liebesgeschichte. Lutz und Stups sind dank ihres Sohnes Ingo (27) in Deutschland keine Unbekannten. Der sympathische Pfundskerl suchte jahrelang an der Seite von Vera Int-Veen (50) seine große Liebe als Kandidat bei Schwiegertochter gesucht. Zwei, die ihm bei diesem Thema gute Tipps geben können, sind seine Eltern. Birgit und Lutz sind immerhin schon seit 29 Jahren verheiratet – und fanden auf einem einzigartigen Weg zueinander, wie sie Promiflash im Interview anvertrauten. "Ich war damals auch am Suchen wie Ingo. Facebook gab es damals noch nicht. Disko war laut. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Heiratsannonce", erinnerte sich der Brillenträger zurück.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de