So schnell vergeht die Zeit! Erst Ende November wurden Sarah (26) und Dominic Harrison (26) zum ersten Mal Eltern und schweben seit der Geburt der kleinen Mia Rose im absoluten Baby-Glück. Zum Premieren-Urlaub als Familie ging es jetzt ins verschneite Ischgl – und dort gab es einen kleinen Grund zum Zelebrieren: Mia Rose feierte ihren dreimonatigen Geburtstag mit Mini-Torte und cooler Poolparty!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison und Baby Mia Rose im Familienurlaub

Was für ein bezauberndes Mutter-Tochter-Duo! Auf ihrem Instagram-Account hielt Sarah den besonderen Tag ihres Schatzes jetzt mit einem niedlichen Foto fest: "Die Zeit vergeht soooo schnell. Heute ist unsere Maus schon drei Monate alt geworden und die verrückte Mami muss so etwas natürlich feiern!" Mit einem breiten Grinsen strahlt das einstige Bachelor-Girl über beide Ohren, während Klein-Mia noch ein wenig skeptisch auf die kleine Torte mit Erdbeeren blickt. Was sie in ein paar Jahren wohl zu dieser außergewöhnlichen Party sagen wird?

Instagram / sarahnowak Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison

Der gemeinsame Erholungstrip in das österreichische Skigebiet war schon in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Premieren für die frischgebackenen Eltern und ihren Nachwuchs gespickt: So durfte Mia in Ischgl zum ersten Mal mit ihrer Mutter schwimmen gehen – natürlich in einem süßen und stylischen Badeanzug, ganz wie ihre Mami. Wie findet ihr es, dass Sarah und Domi den Dreimonatstag ihrer Kleinen feiern? Stimmt unten ab!

Instagram / dominic.harrison.official Sarah Harrison und Mia Rose

