Geht es eigentlich noch niedlicher? Sarah (26) und Dominic Harrison (26) genießen gerade mit ihrer kleinen Prinzessin Mia Rose ihren ersten Familienurlaub in Ischgl. Neben einer atemberaubenden Aussicht, ausgiebigen Kuscheleinheiten und relaxten Spa-Aufenthalten wartete aber noch ein ganz besonderes Highlight auf das eingespielte Trio. Töchterchen Mia Rose erlebte ihr erstes Abenteuer im kühlen Nass – und sah dabei einfach nur zuckersüß aus!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2018

"Ich genieße die Tage mit meiner kleinen, aber perfekten Familie", kommentierte Dominic einen Instagram-Schnappschuss, der seine beiden Herzdamen am Pool zeigt. Mama Sarah strahlt in einem sexy Bikini und Mia Rose könnte niedlicher nicht sein: In ihrem weiß gepunkteten Mini-Badeanzug mit roten Rüschen ist der putzige Wonneproppen einfach nur zum Dahinschmelzen! Auch Papa Domi ist hin und weg von seinen Mädels: "Der Anblick dieser zwei Schönheiten macht mich einfach nur wunschlos glücklich und unheimlich stolz!"

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison und Baby Mia Rose im Familienurlaub

Der Ausflug ins Schneeparadies bleibt für die drei aber nicht der einzige Urlaub in diesem Jahr. "Wir haben echt lange überlegt und wir wollen auf jeden Fall in die Sonne", verkündeten die Verliebten in einem YouTube-Video. Im März geht es für Sarah, Dominic und Mia Rose nach Dubai! "Ich finde einfach, dass das das perfekte Reiseziel ist", schwärmte die hübsche Brünette.

Instagram / sarahnowak Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

