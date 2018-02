Damit hat Daniel wohl nicht gerechnet! Beim Bachelor geht es jetzt in die heiße Phase. Nur noch drei Ladys kämpfen um das Herz des Rosenkavaliers. Am Mittwoch reisen Carina Spack, Svenja von Wrese und Kristina Yantsen nach Vietnam. Dort werden die Frauen jeweils ein individuelles und spektakuläres Dreamdate mit dem Junggesellen erleben. Eine der Kandidatinnen ist von ihrem Treffen allerdings wenig angetan. Carina hat einfach null Bock auf Kultur!

Instagram / carina_spack Carina Spack, Bachelor-Kandidatin 2018

Dass ihr Treffen mit Daniel in einem Mönchstempel startet, passt Carina offensichtlich überhaupt nicht in dem Kram. "Kultur interessiert mich einfach gar nicht! Ich musste mich zusammenreißen, dass ich nicht laut loslache" gesteht die 21-Jährige beim anschließenden Candlelightdinner. Ob sie den Unternehmer damit für sich gewinnen kann? Wohl kaum! Schon in der jüngsten Bachelor-Folge kriselte es zwischen den beiden. Grund dafür waren die Vorwürfe der Konkurrenz, dass Carina es nicht ernst mit dem Wahlamerikaner meine. Und obwohl die Industriekauffrau eine Rose bekam, scheint die Verbindung der beiden langsam zu bröckeln, denn Daniel gesteht: "Carina wiederzusehen ist ehrlich gesagt bittersüß"!

MG RTL D Kristina Yantsen, Svenja von Wrese, Daniel Völz und Carina Spack

Wie Daniel auf Carinas Ansage reagiert und ob ihr Rendezvous nach dem verpatzten Start noch zu retten ist, wird sich am Mittwochabend zeigen. Letztendlich werden nur zwei Rosenanwärterinnen ins Finale einziehen und Daniels Familie kennenlernen!

MG RTL D Bachelor-Kandidatinnen Kristina Yantsen, Carina Spack und Svenja von Wrese

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D Bachelor Daniel Völz mit Kandidatin Carina Spack

