Berührende Worte von Jennifer Lawrence (27)! Der "Red Sparrow"-Star öffnete sich während eines Interviews und sprach ganz offen über ihre Beziehung zu Ex-Freund Darren Aronofsky (49). Die blonde Schönheit und der "Mother"-Regisseur trennten sich im November letzten Jahres. Beide hielten ihre zwei Jahre währende Beziehung sehr privat, weshalb Jens ehrliche Worte überraschen. Sie offenbarte, sie würde ihren Ex noch immer lieben.

Die Oscar-Preisträgerin gab am Montag in der Radioshow WTF with Marc Maron interessante Details ihres Privatlebens preis. Ihr ehemaliger Lover Darren, der mit Schauspielerin Rachel Weisz (47) einen 11-jährigen Sohn hat, habe sie neun Monate lang zappeln lassen, bevor er sich mit ihr einließ. Das habe sie ganz verrückt gemacht, denn schon nach dem ersten kurzen Treffen zum Pitch des gemeinsamen Films "Mother" spürte die Dior-Muse die Chemie: "Er war echt heiß! Nachdem die Tür geschlossen war, sagte ich zu meinem Hund: 'Pippa, das nennt man sexuelle Energie.'" Diese Anziehung scheint noch nicht verflogen, denn der Hollywoodstar gibt zu: "Ich liebe ihn immer noch sehr."

Jens Schwärmereien über ihren Ex können die Fassade der Traum-Beziehung trotzdem nicht so ganz aufrechterhalten. Schon lange ist der Regisseur in Hollywood als "Mr. Mean" bekannt und soll seine Liebste während der Dreharbeiten so schikaniert haben, dass diese am Ende ein nervliches Wrack gewesen sei. Auch bei Jens Freunden stand der 49-Jährige offenbar nicht hoch im Kurs.

