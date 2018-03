Darauf haben ihre Fans sehnlichst gewartet! Kim Kardashian (37) teilte das erste Foto von ihrer neugeborenen Tochter Chicago auf ihrem Instagram-Profil. Darauf zu sehen sind die Blondine und das kleine Mädchen in kuscheligen Bademänteln, ihre Gesichter mit einem Teddy-Filter verziert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Businessfrau ihr Kind via Social Media vorstellt. Das erste Bild von Saint (2) gab es auch auf ihrem Account zu bestaunen. Bei North (4) hatte Papa Kanye (40) die Ehre, der Öffentlichkeit das erste Pic zu zeigen. Er war damals in der Talkshow seiner Schwiegermutter Kris Jenner (62) zu Gast.



