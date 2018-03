YouTuberin und Sängerin Faye Montana unterstützt Lukas Rieger (18) bei seiner "Code"-Tour. Die Reaktion seiner Fans fiel auf diese News eher mäßig aus. Viele waren gegen Faye als Gig-Support. Ob da etwa Eifersucht im Spiel ist? Gegenüber Promiflash verriet der Ex-The Voice Kids-Kandidat jetzt, was bei den beiden geht: "Bei Faye ist es so, ich bin gut befreundet mit ihr mit ihrer Mama. Faye ist wie so eine kleine Schwester für mich. Und ich finde es cool, dass sie Leuten ihre Musik einfach mal präsentieren kann." Und auch Faye erklärte nun gegenüber Bild, die beiden seien einfach nur gut befreundet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de