Ging dieser Gang vor den Traualtar in die Hose? Heute Abend flimmerte bei RTL II zum ersten Mal die neue TV-Show "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar" über die Bildschirme. In Begleitung von Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos (37) eilen angehende Brautpaare in nur wenigen Stunden zur Express-Trauung und können dabei eine Traumreise gewinnen. In der ersten Folge ging es um die Liebe von Andrea und ihrem Martin – doch konnten die Turteltauben auch die Zuschauer überzeugen?

Die Twitter-Nutzer sind sich ausnahmsweise ein Mal einig: Der erste Versuch des Speed-Heiratens ging daneben! Wie sich jetzt zahlreiche User des Netzwerks beschweren, fehlte es der Show vor allem an der nötigen Spannung. "Ich verstehe nicht, was daran ein Wettkampf ist!", "Das ist die erste und letzte Staffel!" und "Langweilig!", nörgeln die Hater auf der Plattform. Besonders das eilige Konzept der 12-Stunden-Hochzeit kam weniger gut an: "Bei so einer Feier müssen alle Verwandten in einem Dorf wohnen und freihaben, damit sie Zeit haben – das klappt doch nicht!" und "Kriegen die Brautleute vorher noch Zeit zum Duschen und frisch machen? Wenn sie den ganzen Tag rumrennen, schwitzen sie doch!", äußern mehrere Zuschauer ihre Zweifel.

Moderatorin Susan schien sich von dem negativen Feedback an ihrem Fernseh-Baby nicht die Stimmung vermiesen zu lassen: Superhappy postete die Blondine in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss der Dreharbeiten, der das Show-Brautpaar zeigt. Dazu schrieb die 37-Jährige: "Ihr zwei wart einfach bezaubernd. Ich wünsche euch nur das Beste!" Wie hat euch die Premierenfolge von "Traut euch!" gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

