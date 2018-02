In nur wenigen Stunden die ganz große Traumhochzeit planen? Das versuchen die heiratswilligen Paare in der neuen RTL2-Show “Traut euch! In 12 Stunden zum Altar”. Moderiert wird das rasante Ringtausch-Spektakel von Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos (37). Ihr Auftrag in Amors Namen hat dem einstigen Soapie so richtig gefallen. ”Es ist amüsant, es ist lustig, es ist schnell – hat richtig Spaß gemacht, darauf freue ich mich jetzt”, verriet Susan im Promiflash-Interview.