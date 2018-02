Eine Germany's next Topmodel-Beauty muss in der morgigen Folge wirklich ganz tapfer sein. Es steht das alljährliche große Model-Umstyling an! Ist dieses für viele Fans des Formats das Highlight jeder GNTM-Staffel, ist es bei den Teilnehmerinnen regelrecht verhasst. Häufig zittern die Mädels jedoch umsonst, die Veränderungen sind meistens gar nicht so krass wie befürchtet. Doch in dieser Runde trifft es eine Kandidatin ganz dicke – und Promiflash zeigt euch schon vorab das Ergebnis.

In der 13. GNTM-Staffel muss sich Sally (17) warm anziehen. Ihren roten, langen Haaren wird es am Donnerstag vor laufender Kamera an den Kragen gehen. Ein Vorschau-Video bei ProSieben teasert den dramatischen Moment an. "Also, wenn Heidi jetzt sagen würde, dass ich kurze Haare bekomme, wäre ich nicht so glücklich", erklärt Sally in einem Interview vor dem Friseurtermin. Am Ende heißt es für sie aber: Augen zu und durch! Tatsächlich haben Heidi Klum (44) und ihr Team einiges mit ihr vor. Sallys Modelkonkurrentin Klaudia kommentiert dies wohl ganz passend mit: "Sally hat da schon eine krasse Veränderung. Ich hätte schon gedacht, dass Sally weinen wird."

Paparazzi-Bilder, die schon Anfang Februar die Runde machten, enthüllten sogar schon, wie Sally aussehen wird. Die Fotos entstanden bei einem freizügigen Shooting in L.A., das erst irgendwann nach dem Umstyling im Fernsehen gezeigt werden wird. Sally wird von der rothaarigen Maus in eine kühle Blondine verzaubert. Und damit nicht genug! Ihr werden die Haare zu einem kinnlangen Bob mit Pony abgeschnitten. Immerhin – Klaudias Fazit der morgigen Verwandlungsshow wird lauten: "Das sieht so gut aus. Das ist so perfekt."

All Access Photo / Splash News Zwei Teilnehmerinnen der 13. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Instagram / xsxllyx Sally, Kandidatin in der 13 Staffel von "Germany's next Topmodel"

All Access Photo / Splash News "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sally in Los Angeles

