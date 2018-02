Emil-Ocean lässt's sich richtig schmecken! Der junge Spross von Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) hat mit seinen knapp sechs Monaten schon einiges erlebt. Er planschte mit seinen Eltern in diversen Weltmeeren, machte erste Surf-Erfahrungen und bereiste bereits fünf Länder. Doch kulinarisch hat der Wonneproppen noch nicht wirklich viel mitbekommen: Bis auf wenige Knabberversuche an Gemüse hat sich der Fratz nur von Milch ernährt. Aber jetzt wird dem Kleinen das erste Mal so richtig aufgetischt!

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

Anzeige

Mama Janni hat nämlich das Kochfieber für ihren Nachwuchs gepackt, wie sie auf Instagram offenbart. Nach anfänglicher Verunsicherung über die richtige Einführung von Beikost bei ihrem Mini-Schatz, ist die Profi-Surferin nun einfach ihrer Intuition gefolgt: "Plötzlich hat mich die Lust gepackt, einfach ein bisschen Pastinake und Brokkoli aufzukochen und zu pürieren, und einfach mal zu probieren, wie Emil-Ocean darauf reagiert." Und das erste richtige Mahl scheint dem Knirps gemundet zu haben, wie seine stolze Mami weiter berichtet: "Er hat sogar etwas mehr als die Hälfte gegessen."

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk im Urlaub

Anzeige

Ob EOs wachsender Appetit wohl auch bedeutet, dass er bald nicht mehr gestillt wird? Bislang hatte der Dreikäsehoch ja immer mit Genuss die Brust seiner Mutter genommen. Und auch Janni hatte die Zweisamkeit mit ihrem Söhnchen stets genossen.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean im Flugzeug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de