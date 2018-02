Lebt Cathy Lugners (28) Tochter Leonie ein Luxusleben wie die Geissens? Die Jet-Set-Family rund um Carmen (52) und Robert (54) macht kein Geheimnis um ihr Vermögen. Sie bereisen die Welt mit einer Riesen-Jacht und wohnen in den schönsten Immobilien. Ein Leben, das sich die Ex von Bauunternehmer Richard Lugner (85) auch für ihr Kind wünscht? "Meine Tochter geht auf eine normale Schule, sie wird nicht mit einem Helikopter zur Schule geflogen oder in einem Lamborghini gefahren. Gut, in einem Porsche, aber es ist alles noch im Rahmen", verriet Cathy im Promiflash-Interview.



