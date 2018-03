Ist dieses Dreamdate so richtig in den Mekong gefallen? In der vorletzten Folge des Bachelors durfte sich Daniel Völz heute Abend bei den romantischsten aller Einzeldates mit seinen auserwählten Herzdamen intensiver beschäftigen. Mit Carina Spack verbrachte der Junggeselle einen Tag auf dem bekannten Fluss des südostasiatischen Landes – doch der geplante Kulturtrip schien der Blondine so gar nicht zu gefallen: Mit dauerhafter Nörgelmiene quälte sich die Recklinghausenerin durch das begehrte Programm – und wollte Daniel schließlich sogar gegen eine Party eintauschen!

Ob sich der Rosenkavalier diese Erlebnisse wohl so erträumt hatte? Die eher schlechte Stimmung zwischen dem Immobilienmakler und seiner Anwärterin fing bereits damit an, dass Carina sich bei dem Besuch eines traditionellen Tempels so gar nicht begeistern konnte. "Kultur interessiert mich gar nicht. Ich mag auch keine Museen, das finde ich ganz schlimm!" Der aufkeimende Verdacht, dass Daniels potenzielle Liebste keinen Bock auf die gemeinsame Zeit hatte, bestätigte sich später schnell: Bei einem romantischen Dinner ließ sich die 21-Jährige am Abend sogar von einem vorbeifahrenden Partyboot ablenken – und wünschte sich von ihrem angehenden Schatz weg! "Ich wäre viel lieber jetzt auf diesem Boot, ich finde das unnormal geil!", schwärmte Carina.

Das unpassende Verhalten der Industriekauffrau bemerkte auch Daniel selber: "Ich bin enttäuscht. Das Dreamdate ist die einzige Zeit, die wir jetzt noch haben. Deswegen finde ich es jetzt noch trauriger, dass es sich so entwickelt hat. Eigentlich sollte ich auf Wolke sieben schweben, aber ich bin früh wieder aufgewacht!" Bedeutet Carinas schlechte Einstellung jetzt ihren Exit? Stimmt in unserer Umfrage ab.

