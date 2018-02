Küsse von Mama am Morgen! Sarah Lombardi (25) genießt aktuell die Sonne Dubais. Zusammen mit Söhnchen Alessio Lombardi (2) entdeckt die Sängerin die Großstadt am Persischen Golf: Sightseeing, 'ne Spritztour auf einer Yacht und ganz viel Zeit mit ihrem Kleinen. Und wie startet man den nächsten Urlaubstag in diesem Traumdomizil am besten? Richtig, ab ins Wasser! Den süßen Moment mit Alessio im Pool teilte Sarah jetzt mit ihren Fans.

"Guten-Morgen-Kuss", schreibt Sarah zu dem sonnigen Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite. Das Mama-Sohn-Pic zeigt die Ex-DSDS-Kandidatin in einem hellblauen Bikini bis zum Bauch im Poolwasser stehend. Den mit Schwimmflügeln ausgestatteten Alessio hebt sie anscheinend spielend leicht in die Höhe. Besonders süß: Sarah lässt es sich nicht nehmen, dem Zweijährigen einen fetten Knutscher aufs Gesicht zu drücken.

Das niedliche Bild mit ihrem Kleinen entsteht in einem Hotel, in dem bereits viele andere deutsche Promis abgestiegen sind. Die Lage des FIVE Palm Jumeirah ist ein wahres Highlight. Es steht auf der berühmten palmförmigen Halbinsel vor Dubai. Erst kürzlich teilte Fashion-Bloggerin Novalanalove (bürgerlich Farina Opoku) ein Insta-Bild von ihrem Urlaub in der traumhaften Location mit ihren Followern.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi in Dubai

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi in Dubai

Instagram / novalanalove Novalanalove in Dubai

