Ihr knallhartes Training lohnt sich. Seit der Geburt von Söhnchen Alessio (2) vor zwei Jahren kämpft Sarah Lombardi (25) gegen die (vermeintlichen) Babypfunde. Mittlerweile gehört für die Sängerin ein regelmäßiges Training einfach zum Alltag, wie sie ihren Fans mit zahlreichen Gym-Pics immer wieder via Social Media beweist. Die Powerfrau ist fit wie nie – und schickt ihren Fans nun knackige Grüße aus dem Dubai-Urlaub: Sarah zeigt ihr pralles Hinterteil!

In ihrer Instagram-Story teilte die Ex-DSDS-Kandidatin jetzt einen sonnigen Schnappschuss aus der Ferne. Während in Deutschland eisige Kälte herrscht, sonnt sich die lebensfrohe Musikerin bei einer kleinen Bootstour. Mit dem Rücken zur Kamera himmelt die 25-Jährige die wärmenden Strahlen an – und präsentiert in einem blauen Bikini ihren sexy Knack-Po! Ihren Followern bietet sie damit aber nicht nur schöne Aussichten, sondern auch den sportlichen Beweis: Das fokussierte Schwitzen im Fitnesstudio zahlt sich aus!

Bereits im vergangenen Jahr hatte Sarah ihre Fortschritte in Sachen Body-Shaping immer wieder unter Beweis gestellt. Schon damals begeisterte sie mit sexy Bade-Pics ihre Fans. Ihre neu gewonnene Sportlichkeit sorgt aber nicht nur für einen wohlgeformten Körper – auch ihr Selbstbewusstsein wächst! Genau das scheint der quirligen Sportsfreundin zu gefallen: "So wie jetzt, in diesem Fitness-Wahn, war ich noch nie", verriet sie gegenüber RTL.

